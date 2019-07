MARINI (M5S) * (S)CAMBIARE OPINIONI DISINNESCARE L’ODIO ON-LINE: « IL CORSO È ORGANIZZATO DAL FORUM TRENTINO PER LA PACE E SI TERRÀ A PALAZZO TRENTINI IL 17 LUGLIO »

Invito a parecipare (S)Cambiare opinioni disinnescare l’odio on-line organizzato dal Forum trentino per la pace. Comunicazione non è altro che il passaggio di informazioni fra 2 o più individui. Tutti comunichiamo attraverso una miriade di modalità differenti, ma esistono enormi differenze su come lo facciamo.

In questi anni, soprattutto on-line si sono diffuse forme di comunicazione assai aggressive, che spesso sconfinano nell’insulto (cioè una forma comunicativa atta a veicolare disprezzo, ridicolizzando ed offendendo altri individui). Va da sé che il contenuto informativo insito in queste modalità di espressione risulta assai basso, per non dire nullo, con l’ulteriore effetto negativo di ingenerare nelle persone che le subiscono fenomeni di emulazione, sia per contrastale scendendo allo stesso piano che perché ritenute vincenti e quindi utili.

Si tratta di degenerazioni assai comuni, che a mio avviso devono essere efficacemente contrastate. Un esempio in questo senso potranno darlo anche i consiglieri provinciali partecipando al corso intitolato (S)Cambiare opinioni disinnescare l’odio on-line organizzato dal Forum trentino per la pace e i diritti umani in collaborazione con il Centro per la Cooperazione internazionale. Il corso si terrà dalle 9.00 alle 13.00 di mercoledì 17 luglio nella Sala dell’Aurora di Palazzo Trentini a Trento. Il corso è gratuito. Per iscriversi è sufficiente inviare un’e-mail per segnalare la propria partecipazione alla segreteria del Forum.

Sono soddisfatto che il Forum abbia recepito con prontezza le sollecitazioni da me avanzate nei mesi scorsi. Come avevo annunciato in Aula, l’auspicio è che un buon numero di consiglieri o in alternativa i loro collaboratori, possano partecipare a questo momento formativo. Se lo faranno non ho dubbi che la qualità dei lavori d’Aula e Commissione non potrà che beneficiarne enormemente.

*

Alex Marini (M5S)

Consigliere della Provincia autonoma di Trento