Lega Trentino * IX FESTA D’ESTATE – LEGA VAL DI FIEMME E FASSA: « appuntamento Domenica 28 luglio in località Piazzol »

Domenica 28 luglio 2019 si svolgerà in località Piazzol presso Castello-Molina di Fiemme la IX Festa della Lega Val di Fiemme e Fassa. Saranno presenti, oltre ai Consiglieri provinciali e agli Onorevoli della Lega Salvini Trentino, il Presidente della Provincia Autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, il Segretario della Lega Salvini Trentino, Mirko Bisesti, l’Europarlamentare Mara Bizzotto. La IX Festa della Lega Val di Fiemme e Fassa inizierà alle 12 dopo la messa in ricordo di Enzo Erminio Boso che si terrà, sempre in località Piazzol, alle ore 11.