Lega Trentino * ATTI VANDALICI PRESSO la SEDE DI ALA: BISESTI E CATTOI, « I fomentatori dell’odio sociale non ci intimidiscono con delle scritte »

“I fomentatori dell’odio sociale non ci intimidiscono con delle scritte e non fermeranno la Lega che in Trentino è coinvolta in importanti battaglie richieste dagli elettori con il sostegno ricevuto il 4 marzo del 2018, il 21 ottobre e lo scorso 26 maggio” ha dichiarato Mirko Bisesti, Segretario della Lega Salvini Trentino, a seguito dell’atto di vandalismo perpetuato nella notte scorsa presso le vetrate della sede della Lega di Ala. “Un attacco sciocco, fatto da persone che non hanno alcun rispetto nei confronti di chi lavora ogni giorno nell’interesse dei trentini”, ha affermato l’Onorevole Vanessa Cattoi. I due esponenti della Lega Salvini Trentino hanno poi voluto manifestare tutta la loro solidarietà nei confronti dei militanti e sostenitori della sezione di Ala.