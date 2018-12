lega – camera dei deputati * presepe di Natale: Fugatti ” Ho invitato i Dirigenti pat a considerare la possibilità di allestirli negli edifici pubblici e in ogni scuola del Trentino “

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Natale: Fugatti, allestire presepi a scuola e negli uffici pubblici. Allestire il presepe negli uffici pubblici, oltre che nelle classi degli istituti scolastici del Trentino.

È questo quanto ha chiesto in una lettera protocollata il presidente della Provincia Maurizio Fugatti. “Ho invitato i Dirigenti a considerare la possibilità di allestire negli edifici pubblici della Provincia e in ogni scuola del Trentino il presepe simbolo della nostra storia millenaria cristiana. È una scelta che spetta ai presidi e che non sarà certamente imposta dalla Provincia, nel rispetto delle sensibilità e dell’autonomia degli istituti scolastici.

Il mio è un invito frutto di una riflessione sull’importanza che certi simboli possono avere sulla nostra società, in particolar modo ai giovani. Il presepe è un emblema spirituale che nella sua semplicità esprime valori universali di pace e amore, in cui tutti possono ritrovarsi, Valori cristiani che sono, indubbiamente, alla base della cultura europea. Credo, pertanto, che nessuno possa sentirsi offeso o a disagio.”

Lo dichiara in una nota il presidente della provincia di Trento Maurizio Fugatti.

Ufficio Stampa Lega Camera dei Deputati