lav – roma * M49: « LA Pat NON PUò ESSERE SICURA DELL’ORSO CHE STA INSEGUENDO, È LA STESSA PROVINCIA CHE LO AFFERMA » (pdf allegato)

Ecco un’altra buona ragione per lasciar perdere l’inseguimento dell’orso fuggitivo in Trentino, aldilà di quelle etiche e scientifiche che LAV sostiene da anni.

Dopo il tentativo di cattura, a M49 è stato inspiegabilmente tolto il radiocollare che ne consentiva l’identificazione, è quindi senza radiomarcaggio, ma la Provincia di Trento ritiene di averlo individuato, almeno fino a ieri mattina, attraverso le foto-trappole.

La stessa Provincia, tuttavia, appena qualche mese fa, nel suo “Rapporto tecnico sulle situazioni problematiche determinate dall’orso denominato M49”, affermava che l’orso “non presentava segni distintivi certi prima del radiomarcaggio”: lo evidenzia LAV, diffondendo la pagina del Rapporto del Servizio Foreste e Fauna del Presidente Fugatti.

L’orso M49 quindi – o Libero, Sergio, Martino, come preferisce chiamarlo LAV, che ha lanciato un sondaggio per sceglierne il nome – senza il radiocollare che gli è stato tolto dai funzionari al momento dello cattura tre notti fa, non presenta segni distintivi certi, come confermato dal report della Provincia che è alla base dell’ordinanza di cattura del 1 luglio.

“Come faranno, allora, a distinguere lui dagli altri orsi? – chiede LAV e fa notare – Visto che non tutti gli orsi in Provincia di Trento sono radiocollarati è ragionevole pensare che sia altissima la probabilità che si catturi, o addirittura si uccida, sprofondando nella violazione del Codice penale, un altro orso diverso da M49… Un errore annunciato, che finirebbe col moltiplicare le vittime e la violenza esercitata su animali tutti innocenti”.

M49 NON E’ RICONOSCIBILE, LA PROVINCIA DI TRENTO NON PUO’ ESSERE SICURA DELL’ORSO CHE STA INSEGUENDO: È LA STESSA PROVINCIA CHE LO AFFERMA. LAV DIFFONDE IL RAPPORTO TECNICO DELL’AMMINISTRAZIONE