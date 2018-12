LA7- L’ARIA CHE TIRA * Toninelli, ministro Infrastrutture: ” Toti è sponsor di Autostrade per l’Italia ” (LINK VIDEO)

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





“La ricostruzione di Ponte Morandi non porterà soldi a chi ha causato la tragedia di 43 vittime” il ministro del governo Lega-M5s – a L’Aria che tira di Myrta Merlino su La7 – ribadisce la posizione assunta dal primo momento in merito agli oneri della demolizione e ricostruzione del ponte che divide da 4 mesi la città di Genova, in contrasto con il governatore della regione Liguria Giovanni Toti.

CLIP