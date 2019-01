http://www.agenziagiornalisticaopinione.it/wp-content/uploads/2017/11/AGO.png 0 0 admin http://www.agenziagiornalisticaopinione.it/wp-content/uploads/2017/11/AGO.png admin 2019-01-03 11:26:06 2019-01-03 11:26:06 istat * SERVIZI SOCIALI: « nel 2016 Per ciascun residente i Comuni hanno speso in media 116 euro, in Provincia Autonoma di Bolzano 517 »