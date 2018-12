http://www.agenziagiornalisticaopinione.it/wp-content/uploads/2017/11/AGO.png 0 0 admin http://www.agenziagiornalisticaopinione.it/wp-content/uploads/2017/11/AGO.png admin 2018-12-20 11:41:10 2018-12-20 11:41:10 Istat * partecipate pubbliche in Italia - 2016 : " 8.695 gli addetti in provincia di trento, 4.729 in alto adige "