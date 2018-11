ismea AgriAcademy * settore agrifood: ” Nadia Laura Pitto della Val di Fassa (tn) vince a bologna con il progetto DolomiTeas “

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





La tre giorni bolognese di AgriAcademy, il progetto di alta formazione ideato e sviluppato da Ismea in collaborazione con il Mipaaft, chiude i battenti e decreta il progetto vincitore: si tratta di DolomiTeas, un progetto che nasce da un’idea di Nadia Laura Pitto della Val di Fassa, che nei tre giorni si è arricchita del contributo di altri 9 giovani innovatori del settore agrifood. Tra loro anche Paolo Maria Mosca e Lorenzo Ceruti di Vercelli.

Il risultato arriva dopo una lunga maratona non stop, una sorta di bootcamp creativo, in cui i giovani imprenditori agricoli partecipanti, con l’aiuto del team di #Ruralhack, sotto la guida di Alex Giordano e dei mentor dell’Osservatorio SmartAgrifood, hanno sviluppato i loro progetti di impresa, dagli aspetti propriamente di business, a quelli di design arrivando a proporre anche dei prototipi dell’idea progettuale.

Quella di Bologna, che ha avuto luogo dal 9 all’11 novembre, è la seconda delle tre tappe autunnali dell’AgriAcademy che approderà nei prossimi giorni anche a Bari, con lo stesso identico format, ispirato alle metodologie del design thinking e della progettazione user-centrica, e l’obiettivo di premiare i progetti migliori con un tutoraggio personalizzato in azienda

La giuria, composta da Roberto Milletti di Ismea, Filippo Maria Renga condirettore dell’Osservatorio Smart Agrifood, Mario Ciardiello formatore e consulente aziendale ha decretato come progetto vincitore dell’edizione bolognese dall’Agriacademy DolomiTeas; ora, la possibilità per i vincitori di essere seguiti passo dopo passo dalle Università partner del progetto, nella realizzazione del loro “sogno nel cassetto”.

Ma vediamo in cosa consiste il progetto scelto:

DOLIMITEAS, è un brand di tisane e preparazioni erboristiche che trae la sua forza e distintività dal contesto territoriale in cui è inserito: la Val di Fassa, una delle destinazioni montane più note e apprezzate in Italia. Il progetto si rivolge in primo luogo a chi visita le Dolomiti e si sviluppa con eventi ed esperienze in campo, come la raccolta delle erbe, che fidelizzano all’acquisto del prodotto sul sito, anche successivamente, una volta tornati a casa. In prospettiva l’idea è di creare una piattaforma che, connettendosi con i wearables (misuratori da polso), consente all’utente di costruire la sua preparazione galenica o erboristica su misura in base ai dati del proprio stato di salute.

Progetto di Nadia Laura Pitto realizzato con il contributo di Paolo Maria Mosca e Lorenzo Ceruti (Vercelli), Liam Fenner (Trento) Mario Parente (Caserta), Immacolata Migliaccio (Caserta), Giuseppe Vignola (Matera), Philippe Breintenberger (Treviso), Andrea Zanotti (Mantova), Mario Costanza (Messina), Cecilia Fierli (Siena).