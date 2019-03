intesa Sanpaolo * “ Panini Tour Up! 2019 ” – rovereto (tn): « presenti ALLA FESTA DELLE FIGURINE “ CALCIATORI ” 150 ragazzi »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:





E’ arrivato nel weekend a Rovereto il “Panini Tour Up! 2019”, la grande iniziativa promozionale per il lancio della collezione “Calciatori 2018-2019” che ha dato appuntamento ai fan delle figurine sabato e domenica al Centro Commerciale Millennium Center. Dopo il grande successo dello scorso anno, confermata la partnership strategica con il gruppo Intesa Sanpaolo, che promuove il nuovo “Xme Conto UP!” dedicato agli under 18.

Ragazzi e adulti, uniti da un’unica grande passione: tutti pazzi per le storiche figurine Panini dei calciatori. Moltissimi i ragazzi e i bambini, circa 150, con addosso la maglia del loro campione preferito accompagnati dai genitori, in prevalenza papà, che si sono dedicati allo scambio dei doppioni, ai giochi a premi e ai quiz delle Figuriniadi, dedicati ai protagonisti del calcio.

La collezione “Calciatori 2018-2019” comprende quest’anno 734 figurine di grande formato su giocatori e squadre di Serie A Tim e Serie B Bkt, oltre alla presenza di Serie C, Serie D e Serie A Femminile. L’album di 128 pagine conserva il grande formato inaugurato con successo nella scorsa edizione: la copertina, anche quest’anno di grande effetto e realizzata con trattamenti speciali, celebra venti grandi campioni delle squadre di serie A.