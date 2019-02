Guglielmi (fassa) * ski college scuola ladina fassa: « finanziamento confermato un mese fa da assessore failoni e sindaco florian »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





In riferimento alla proposta di ordine del giorno n.2 sul ddl 3/XVI (variazione di bilancio della Provincia Autonoma di Trento per gli esercizi 2019-2021), presentata dal collega di minoranza Pietro De Godenz rispetto alla realizzazione di un convitto per studenti sportivi della Scuola Ladina di Fassa e nello specifico dello ski college, sono intervenuto rimarcando la centralità del Consigliere Provinciale ladino sui temi inerenti la Val di Fassa e dichiarando il voto favorevole a questa istanza, ho sottolineato marcatamente che le somme economiche messe a bilancio dalla precedente amministrazione erano già state confermate dall’Assessore provinciale al Turismo e allo Sport Roberto Failoni un mese fa nel corso di un incontro da me organizzato con il Sindaco di Sén Jan di Fassa Giulio Florian e l’Assessore stesso.

Durante la discussione dell’odg ho fatto presente come l’allora maggioranza di cui il collega De Godenz faceva parte accettò di impegnare la somma necessaria solo dopo due anni dal primo odg ad esso dedicato (n. 241 / XV del 27.7.16) a cui peraltro sono seguiti un’altra mozione (n. 145/2016), un altro ordine del giorno di analogo contenuto (n.407/XV del 2017) e un’interrogazione a risposta immediata (10 aprile 2018).

In sostanza, 2 anni di attesa rispetto ai 3 mesi attuali di governo della coalizione popolare per il cambiamento di cui Fassa ed il sottoscritto si vantano di far parte per capire la valenza di tale opera e la strategicità di un investimento di sicuro ritorno per le generazioni del futuro e per la Valle intera.

Concludendo, faccio presente che con l’assessore Failoni andremo in sopralluogo nelle prossime settimane per valutare la situazione della struttura individuata quale futuro convitto dello Ski College. Questo secondo impegno, preso nel citato incontro a tre con il Sindaco Florian, dopo quello di garantire la somma per la struttura, dimostra una vicinanza ai territori e agli investimenti pubblici non solita alle cronache locali.