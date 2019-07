guglielmi (fassa) * CONSIGLIO DI STATO: « OK la sentenza che conferma il Collega e Presidente ALESSANDRO Savoi in Consiglio provinciale »

“Non può fare che piacere al sottoscritto e a tutto il movimento politico che lo stesso rappresenta in Consiglio provinciale la sentenza del Consiglio di Stato che conferma il collega e Presidente Alessandro Savoi in Consiglio provinciale. Non solo per il dato meramente giudiziario e legale ma soprattutto per la coerenza, la caparbietà, la fede politica; queste sconosciute nel panorama politico trentino passato e futuro.

Una novella che porta da una parte serenità nei lavori d’aula e dall’altra rafforza la squadra di maggioranza che il Collega Cionfoli, con la sua storia e i suoi trascorsi, saprà ben coadiuvare.

*

Cons. Luca Guglielmi