guardia di finanza – PALERMO * MALVERSAZIONE FONDI PUBBLICI: « ARRESTI DOMICILIARI PER IL PRESIDENTE DEL CDA E L’AMMINISTRATORE DELEGATO DELLA “BLUTEC SPA“ DI TERMINI IMERESE, SEQUESTRI PER 16 MLN »

Operazione “Blu Hole”: malversazione di fondi pubblici. Arresti domiciliari per il presidente del Cda e l’amministratore delegato della Blutec Spa di Termini Imerese. In corso di esecuzione decreto di sequestro dell’intero complesso aziendale Blutec Spa e di beni per oltre 16 milioni di euro.

Nell’ambito di un’attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica di Termini Imerese(Pa), i finanzieri del Nucleo di Polizia economico-finanziaria di Palermo, in collaborazione con personale di altri Reparti del Corpo, sta eseguendo un’ordinanza emessa dal Gip del Tribunale Termitano di applicazione delle misure cautelari personali (arresti domiciliari) nei confronti del Presidente del Consiglio di Amministrazione e dell’Amministratore delegato di Blutec Spa, per il reato di malversazione a danno dello Stato.

Nei confronti dei predetti soggetti è in fase di esecuzione anche una misura interdittiva concernente il divieto per la durata di 12 mesi di esercitare imprese e uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

Contestualmente, è stato emesso un decreto di sequestro preventivo dell’intero complesso aziendale e delle relative quote sociali della Blutec Spa, nonché delle disponibilità finanziarie, immobiliari e mobiliari riconducibili ai menzionati indagati fino a concorrenza dell’importo di 16.516.342,28 euro.

Ulteriori dettagli saranno forniti durante una conferenza stampa che si svolgerà alle ore 10:30 presso la Procura della Repubblica di Termini Imerese, alla presenza del Procuratore della Repubblica.