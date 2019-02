guardia di finanza – CHIETI / PESCARA * OPERAZIONE “ SCACCO-MATT ”: « SEQUESTRati BENI PER 16 MILIONI DI EURO a noto imprenditore di Montesilvano (Pe) »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Immobili di lusso, beni aziendali, partecipazioni societarie e disponibilità finanziarie, per un valore nominale complessivo di circa 16 milioni di euro sono stati sequestrati dai Finanzieri dei Comandi Provinciali della Guardia di Finanza di Pescara e di Chieti ad un noto imprenditore di Montesilvano (Pe) Mattucci Mauro, già arrestato per ben due volte dagli stessi Finanzieri nei mesi di settembre ed ottobre 2015 nell’ambito delle operazioni “Banco-Matt” e “Viribus -Unitis” che hanno accertato una truffa ai danni dello Stato di oltre 100 milioni di euro.

Il provvedimento odierno è stato disposto dal Tribunale di Chieti quale misura di prevenzione patrimoniale finalizzata alla confisca dei beni ai sensi del D. Lgs. n.159/2011 (c.d. Codice antimafia) su proposta formulata dalla Procura della Repubblica di Chieti che aveva condiviso le ipotesi investigative formulate dalla Guardia di Finanza di Pescara circa il profilo criminale del Mattucci e sulla illecita provenienza delle cospicue ricchezze accumulate dal medesimo nel corso del decennio 2005-2015.

Le complesse indagini svolte dalle Fiamme Gialle di Pescara e di Chieti, attraverso la certosina disamina dei flussi finanziari e degli investimenti operati, hanno consentito di ricostruire in capo al Mattucci non solo la disponibilità di beni mobili, immobili e di società intestate fittiziamente a familiari e/o terze persone, ma anche di qualificarne l’elevato spessore del profilo criminale caratterizzato, sin dagli anni ‘80, da diverse condanne, alcune anche in via definitiva, e da numerosissimi procedimenti penali ancora pendenti, per reati di notevole allarme sociale quali l’associazione per delinquere, estorsione, bancarotta fraudolenta ed illeciti ambientali.

Emergeva anche, da tale ricostruzione, che il prevenuto era dedito alla commissione abituale, in qualità di dominus di un sodalizio criminoso, plurimi reati in materia tributaria, con lo scopo principale di frodare, a proprio vantaggio e con qualsiasi mezzo, l’Erario. L’ingente patrimonio accumulato dal Mattucci avvalorava la tesi che lo stesso vivesse dei proventi delle proprie attività illecite, reinvestendo tali profitti in quote societarie, attività commerciali e/o immobili, che sono state oggetto del sequestro odierno.

Fondamentale per il buon esito della misura di prevenzione patrimoniale è stata l’analisi da parte degli investigatori dei redditi dichiarati dal 2005 al 2015 da Mattucci Mauro e dai suoi familiari, i quali hanno percepito e dichiarato redditi erogati da diverse società, fatto che apparentemente legittimava il possesso dei beni posseduti come pure l’elevatissimo tenore di vita. Tuttavia, l’analisi dei flussi finanziari e delle architetture societarie ha consentito agli investigatori di accertare che le aziende che erogavano i proventi erano detenute direttamente o indirettamente dal proposto e che le stesse evadevano costantemente l’obbligazione tributaria con lo Stato attraverso false fatturazioni e indebite compensazioni con crediti Iva fittizi.

L’attività odierna si è conclusa con il sequestro finalizzato alla confisca di:

– n. 17 immobili ubicati in Montesilvano (Pe), tra cui le tre lussuose ville, con piscina coperta, palestra, e vasche idromassaggio, ove dimorano Mattucci ed i propri figli; uffici e sedi amministrative delle società del gruppo di famiglia;

– n. 18 partecipazioni societarie e n. 14 complessi aziendali, ubicati nelle regioni Abruzzo, Marche e Lazio, nonché in Belgio, a Charleroi. In particolare, sono state sequestrate anche le aziende che gestiscono il noto stabilimento balneare e locale notturno pescarese “Il Tortuga” e la locazione dei negozi del Centro Commerciale “Cuore Adriatico” di Civitanova Marche (Mc).

– n. 17 rapporti bancari, intestati al Mattucci, ai figli e ad alcune società.

La gestione dell’ingente patrimonio è stata affidata ad un amministratore giudiziario nominato dal Tribunale di Chieti.

La misura di prevenzione patrimoniale eseguita quest’oggi è la più rilevante per valore in Abruzzo in applicazione del codice antimafia, e conferma, ancora una volta, la concreta azione della magistratura e della Guardia di Finanza nell’aggressione, mediante eliminazione dal circuito economico, dei patrimoni illecitamente accumulati da soggetti che vivono abitualmente dei proventi di attività delittuose, in ossequio al principio generale secondo cui nessuno deve poter impunemente godere del frutto di una propria condotta illecita, tanto più se ripetuta e sistematica.