GRUPPO LUNELLI * Acqua Surgiva e Trentino Volley: « Domenica 10 marzo al Palazzetto di Gardolo il Torneo “Big School“, per promuovere lo sport nelle scuole del territorio »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:





Acqua Surgiva insieme a Trentino Volley per promuovere lo sport nelle scuole trentine. Domenica 10 marzo al Palazzetto di Gardolo, Surgiva sarà partner di Trentino Volley nel Torneo Big School, che coinvolgerà quasi 400 alunni di dieci scuole di Trento accompagnati dalle famiglie.

Il Torneo si prefigge l’obiettivo di promuovere la conoscenza della pallavolo attraverso un gioco propedeutico che vede fronteggiarsi sul campo tre giocatori contro tre, invece dei formali sei contro sei.

Si tratta della seconda iniziativa da settembre 2018 – data di inizio della partnership con Trentino Volley – che vede Surgiva attivamente coinvolta sul territorio; già nel mese di settembre dello scorso anno era stato infatti organizzato il Torneo Surgiva Volley Cup al Palazzetto di Carisolo, in cui si sono sfidate 8 squadre trentine Under 13. Una bellissima giornata all’insegna dello sport, con la collaborazione anche del Parco Naturale Adamello Brenta.

Per Surgiva la scelta di sostenere Trentino Volley è dettata dal forte legame della società con le eccellenze del territorio in cui è radicata.

Trentino Volley rappresenta, peraltro, una realtà di respiro internazionale, che si è aggiudicata quest’anno il titolo di Campione del Mondo per Club (dopo averlo vinto ininterrottamente dal 2009 al 2012), ma allo stesso tempo molto attenta anche al tessuto locale e giovanile.

L’Acqua Surgiva per la sua purezza e leggerezza, data da un bassissimo residuo fisso, è l’unica acqua che si può fregiare del marchio del Parco Naturale Adamello Brenta in cui si trova la sua fonte e da anni si impegna per la salvaguardia dell’inestimabile patrimonio naturale di queste montagne.

Oggi, attraverso questa collaborazione con Trentino Volley, Surgiva si dedica anche a sostenere lo sport locale, promuovendo uno stile di vita sano e sportivo verso un pubblico giovane.