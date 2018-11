gruppo Athesia * 130 anni di attività in presenza del Presidente Mattarella: Ebner, ” non può esistere libertà senza libertà di pensiero e di stampa “

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Il gruppo Athesia festeggia 130 anni di attività. Alla presenza del Presidente della Repubblica e di tre Governatori. La casa editrice Athesia*, fondata nel 1888 a Bressanone, ha festeggiato oggi al Teatro Puccini i 130 anni dalla sua fondazione in presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dei tre Presidenti dell‘Euregio del Tirolo, Arno Kompatscher (Alto Adige), Maurizio Fugatti (Trentino) e Günther Platter (Tirolo, Austria) e di Christoph Leitl, Presidente di Eurochambers (Unione delle Camere di Commercio europee). Il gruppo editoriale Athesia, che ha sede a Bolzano, ha esteso le proprie attività anche in altri settori come l’energia, le telecomunicazioni e il turismo, e conta più di 1.500 dipendenti operanti in 33 siti, 14 regioni e 4 stati, fatturando 250 milioni di euro all’anno.

L’amministratore delegato del gruppo Athesia Michl Ebner, nel suo intervento dinanzi a 300 ospiti dal mondo politico ed economico, ha ribadito l’importanza dell’Europa. Athesia trarrebbe grandi benefici dalle opportunità create da esponenti politici illuminati e lungimiranti, che in Alto Adige hanno realizzato un’ ampia autonomia e aperto i confini politici nazionali. “Come impresa, inoltre, vogliamo assumere una funzione di ponte – linguistico ed economico – fra il mondo italiano e quello germanofono, facendo nostra sia l’affabilità della cultura mediterranea, che la meticolosità della cultura nordica”, ha affermato l’ad di Athesia

Michl Ebner inoltre ha ringraziato il Presidente della Repubblica, anche a nome di tutti gli editori, per il ruolo di garante della Costituzione. Ebner ha citato espressamente i primi due commi dell’articolo 21 della Carta Costituzionale: “Ribadiamo che non può esistere libertà senza libertà di pensiero e di stampa”. “Ma ci deve essere nel vivere quotidiano anche il rispetto del pensiero altrui” ha dichiarato Ebner, aggiungendo che “Tutto ciò, coniugato con l’articolo 6 della Costituzione che tutela le minoranze linguistiche, deve servire da garanzia anche per il futuro”.

Il momento più emozionale della festa è stato il ringraziamento a Martha Ebner, che a 96 anni lavora ancora come capo-redattrice della rivista femminile “Die Frau”. Martha Ebner è la nipote del Canonico Michael Gamper*, che negli anni più difficili di Athesia aveva opposto prima ai fascisti e poi ai nazisti poi, nonché vedova di Toni Ebner, che fu il successore di Gamper come direttore, sia di Athesia che del quotidiano “Dolomiten”. I 79 anni di appartenenza di Martha Ebner ad Athesia sono probabilmente un record nel suo genere.

Il Presidente della Repubblica è intervenuto “fuori programma” sottolineando l’alto valore della libertà di stampa e di opinione, tutelati dalla Costituzione. Sergio Mattarella ha dichiarato di seguito che il primo diritto di una persona è quello di potersi esprimere nella propria madrelingua. Lo Stato fa bene a tutelare, come previsto dall’articolo 6 della Costituzione, le minoranze linguistiche, e lo fa nel proprio interesse.

Questa richezza culturale non va solo tutelata, ma anche sostenuta concretamente. Poi il Capo dello Stato ha ribadito il valore di un’ Europa unita: Athesia è presente nel nord della Germania eppure in Sicilia, le alte montagne dell’Alto Adige non sono una cosa che divide, ma sono come una cerniera che unisce le regioni. L’intervento del Presidente in favore della tutela delle minoranze linguistiche e della libertà di stampa è stato molto apprezzato da tutta la platea con un lunghissimo e caloroso applauso.

Maurizio Fugatti, Governatore del Trentino, ha elogiato la politica del gruppo Athesia dopo l’acquisizione dei quotidiani in lingua italiana “Alto Adige” (Bolzano), “Trentino” e “L’Adige” (Trento), perché rispetta in pieno l’autonomia delle redazioni, sfruttando nello stesso tempo al meglio tutte le possibili sinergie.

Il Governatore del Tirolo, Günther Platter ha sottolineato il ruolo importante di Athesia per tutta la società dell’Alto Adige e delle regioni confinanti, mentre il Governatore dell’Alto Adige, Arno Kompatscher, ha ricordato che i media locali hanno per le minoranze linguistiche della Provincia Autonoma di Bolzano un’importanza fondamentale, ricordando anche il ruolo dell’attuale direttore del “Dolomiten” Toni Ebner nel Midas l’unione dei quotidiani delle minoranze linguistiche europee.