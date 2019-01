Global Report * comunicazione finanziaria: « Community Con 38 operazioni per un controvalore di 67,7 mld è il Primo Advisor Italiano nel mondo »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Community Primo Advisor Italiano di comunicazione finanziaria nel mondo. Con 38 operazioni per un controvalore di circa €67,7 miliardi, il gruppo di Auro Palomba si posiziona come prima società italiana a livello globale e nelle principali aree economiche internazionali:

Regno Unito, Francia, Giappone, Asia-Pacifico

Community, gruppo di reputation management fondato e guidato da Auro Palomba, si posiziona come prima realtà italiana nel mondo per valore delle operazioni finanziarie seguite come advisor di comunicazione.

Ad affermarlo è il Global Report 2018 di Mergermarket, osservatorio privilegiato di intelligence finanziaria che stila il più autorevole monitor delle operazioni di M&A (fusioni e acquisizioni) a livello mondiale e censisce gli advisor finanziari, legali e di comunicazione che vi sono coinvolti.

Si tratta di un riconoscimento importante per Community, che dopo i primati ottenuti nella classifica 2017 in Italia per numero e valore delle operazioni seguite, afferma la propria leadership a livello globale.

Con 38 operazioni per un controvalore di circa €67,7 miliardi Community conquista infatti il primato fra le società italiane nella classifica complessiva, che prende in considerazione tutte le operazioni realizzate nel mondo. Allo stesso tempo, Community è risultata prima fra le italiane anche in ognuna delle classifiche focalizzate sulle più rilevanti aree economiche internazionali: Regno Unito, Francia, Giappone, Asia-Pacifico e Spagna. In Italia, inoltre, la società di advisory si è piazzata al secondo posto dopo un gruppo internazionale.

Auro Palomba, presidente e fondatore di Community, ha dichiarato: «E’ un risultato significativo perché dimostra come la qualità e la professionalità della consulenza italiana sia apprezzata a livello internazionale. Community, sempre di più, si pone come facilitatore di business e punto di riferimento della comunicazione finanziaria per grandi aziende e investitori che vogliono approcciare il mercato italiano e hanno bisogno di competenza e visione strategica nel gestire i deal di maggior peso e delicatezza nel nostro Paese. Si tratta di un risultato che ci riempie d’orgoglio e che siamo riusciti