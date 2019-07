Ghezzi E Coppola (futura) * bilancio – giunta Fugatti: « DA DOMANI LOTTEREMO contro LA FINANZIARIA DELLE ” 5A ” / Avara, Aleatoria, Approssimativa, Aggrovigliata e Antiautonomistica »

FUTURA, con i suoi consiglieri provinciali Paolo Ghezzi e Lucia Coppola, lotterà da domani, lunedì 22 luglio 2019, per tutta la settimana nell’aula del consiglio provinciale, con i propri 1600 emendamenti (tra sostanziali e ostruzionistici) e insieme alle altre forze d’opposizione, per cancellare le misure inaccettabili e migliorare quelle parzialmente condivisibili nel DDL 21/XVI di assestamento del bilancio, la prima manovra finanziaria della giunta Fugatti, la manovra delle 5 A: Avara, Aleatoria, Approssimativa, Aggrovigliata e Antiautonomistica.

5 FORTI OPPOSIZIONI

No ai tagli selvaggi e immotivati ai progetti dei cooperatori e dei missionari trentini e ai poveri del mondo.

No alla controriforma della scuola infilata di straforo: un sovrintendente finto e il caos delle lingue.

No ai tagli insensati dei contributi ai rifugi della Sat (altro che “aiutiamo la montagna”).

No ai 10 anni di residenza per i benefici sociali, che rendono alcune persone “meno uguali” delle altre.

No allo scalino Icef dello 0,40, senza proporzionalità, che diventa una lotteria ingiusta tra le famiglie trentine.

5 DEI NOSTRI 105 EMENDAMENTI PROPOSITIVI

Bonus figli più estesi di 6 anni: già dai nati 2017 per i bambini 0-3 anni e poi tra i 19 e i 21 anni, dal 2° figlio.

Lavoro donna: esenzione dei redditi femminili dal calcolo Icef, per favorire l’occupazione e il reddito delle donne.

Incarichi esterni: rotazione degli affidi (ma anche dei collaudi interni) per la progettazione delle opere pubbliche.

Legalità e vivibilità: non solo polizia/pulizia in strada ma diffusione della cultura del rispetto e della partecipazione.

Solidarietà internazionale: coinvolgere le associazioni e garantire un livello dignitoso per “aiutarli a casa loro”.

Gruppo consiliare provinciale

FUTURA – Partecipazione e Solidarietà