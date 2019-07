GARDA TRENTINO * “ZOOM 8 WORLD CHAMPIONSHIP“: « ENTRA NEL VIVO LA RASSEGNA IRIDATA CHE SI CONCLUDERÀ SABATO 20 CON L’ASSEGNAZIONE DEI TITOLI MASCHILE E FEMMINILE »

Sulle acque del Garda Trentino sta entrando nel vivo un appuntamento da non perdere per gli appassionati della vela. Sono cominciate infatti le sfide di Zoom 8 World Championship, la rassegna iridata di una classe che si può definire intermedia tra l’optimist e il laser. Novanta atleti under 20 (con una folta rappresentanza femminile) si contenderanno fino a sabato 20 luglio gli ambitissimi titoli mondiali.

Il prestigioso evento, organizzato dal Circolo Vela Arco in collaborazione con Zoom International Class Association, promette spettacolo per gli osservatori dello sport giovanile d’eccellenza ma soprattutto sarà motivo di richiamo per tutti gli amanti dell’attività outdoor che in questi giorni fanno registrare il tutto esaurito lungo la sponda nord del lago più grande d’Italia. In programma 3 regate al giorno (12 in totale), di 50 minuti ciascuna, con classifiche in aggiornamento continuo e il gran finale sabato 20, quando ci saranno le sfide decisive e verranno celebrati i campioni di questa edizione.

La classe Zoom 8, diffusa soprattutto in Nord Europa, è un passaggio molto importante nella carriera dei giovani velisti, alle prese con barche monoderiva, piccole e leggere ma ideali per sviluppare qualità e sensibilità nella guida dell’imbarcazione. Gli atleti in gara nel mondiale di categoria provengono tutti da paesi europei, con una nutrita rappresentanza soprattutto da Austria, Russia, Estonia, Danimarca e Finlandia. Per il movimento italiano sarà un’occasione unica di apertura nei confronti di un mondo per molti versi ancora da scoprire. La qualità degli iscritti lascia prevedere una “settimana” di vela appassionante mentre per tutti gli ospiti c’è l’opportunità di conoscere il campo di regata del Garda Trentino, famoso nel mondo per lo scenario, i venti e la qualità delle strutture.