GARDA TRENTINO * ‘ GOURMET EXPERIENCE ‘: IL 2 NOVEMBRE SHOW COOKING CON LO CHEF CRISTIAN BERTOL E L’ILLUSIONISTA ANTONIO CASANOVA

Ci siamo: domani, venerdì 2 novembre, si inaugura a Riva del Garda (Palavela, ore 10.30) la quarta edizione di Garda con Gusto – Gourmet Experience. È un momento molto atteso dagli appassionati di enogastronomia e da tutta la filiera del food del Garda Trentino: l’evento che racconta le “eccellenze” del territorio si presenta in una veste nuova, con un più forte respiro internazionale e un posizionamento al più alto livello qualitativo.

Dopo il taglio del nastro si parte immediatamente con un programma denso di appuntamenti che andranno avanti per tre giorni, fino alla sera di domenica 4 novembre. I prodotti del Garda Trentino, dalla carne salada al pesce di lago e di fiume, dagli ortaggi della Val di Gresta al broccolo di Torbole, dall’olio extravergine trentino ai vini, dai formaggi ai dolci e al caffè saranno i protagonisti di una vera a propria esperienza gourmet, con spettacoli culinari, degustazioni, incontri, assaggi, eventi, party e shopping goloso.

Lo chef trentino Cristian Bertol sarà il primo a deliziare il pubblico, con il suo show cooking (ore 11.30), insieme al famoso illusionista Antonio Casanova, presentando in anteprima “Cucina& Magia”, lo show raccontato nel libro appena pubblicato da Editoriale Programma, con proposte gourmet e giochi di magia in versione culinaria.

Sarà un girandola di appuntamenti dal vivo, che vedrà coinvolti chef stellati di assoluto prestigio (alcuni dei quali coinvolti grazie alla partnership con JRE-Giovani Ristoratori d’Europa), che hanno scelto Garda con Gusto – Gourmet Experience per le loro sperimentazioni e “contaminazioni” gastronomiche. Moreno Cedroni, due stelle Michelin, del ristorante Madonnina del Pescatore di Senigallia, interpreterà la carne salada e il pesce di lago e di fiume “a modo Suo”. Poi Alberto Faccani, neo due stelle Michelin, del ristorante Magnolia di Cesenatico; Andreas Hillejan, una stella Michelin, del Marktrestaurant Mittenwald in Baviera; Vreni Giger, premiata migliore chef svizzera, del ristorante Rigiblick di Zurigo. Infine Fortunato Sabino, del ristorante Il Gallo Cedrone di Madonna di Campiglio, una stella Michelin, che proporrà uno show cooking a base di bollicine Trentodoc Ferrari, durante l’atteso Party Grande Gatsby di sabato 3 novembre alle ore 23.

Le creazioni innovative e i prodotti del territorio saranno raccontati in diretta da grandi esperti della comunicazione enogastronomica. Presenti Andrea Radic, giornalista coordinatore del sito guideespresso.it; Eleonora Cozzella, giornalista e critica gastronomica, ispettrice della guida Ristoranti dell’Espresso e capo della giuria italiana del World’s 50 Best Restaurants; Sandra Salerno, food travel-reporter e blogger; Lisa Casali, scienziata ambientale, food blogger e scrittrice.

Il format di questa quarta edizione farà leva sulla “narrazione” delle eccellenze in spazi dedicati dove vivere un emozionante racconto a più voci e poi degustare e assaporare. In 7 diversi Eat Theatre i produttori, gli chef e ristoratori locali, sotto la regia di food blogger e giornalisti enogastronomici, presenteranno i propri menu del territorio, in degustazione con le bollicine Trentodoc Ferrari e i vini del Trentino proposti dall’Associazione Italiana Sommelier del Trentino.

La visita al Palavela si trasformerà in una esperienza gourmet raffinata, con i prodotti locali nel ruolo di protagonisti assoluti dei “Salotti del Gusto”, dove assaporare le proposte “menu del territorio” preparate dagli chef e ristoratori del Garda Trentino.

Altri appuntamenti da non perdere sono quelli con i grandi cocktail per aperitivi coreografici e drink post dinner, grazie alla partnership con Mixer – professional cocktail products. E poi il Gusto Shop, in collaborazione con Agraria Riva del Garda, un’area dedicata allo shopping dei prodotti del Garda Trentino che tenterà l’ospite con i suoi profumi e la sua imperdibile proposta.

La qualità e i contenuti di Garda con Gusto – Gourmet Experience hanno coinvolto il meglio anche nel settore delle partnership, con un lungo elenco di brand locali e internazionali che sostengono l’evento e fanno della qualità del loro lavoro una vera e propria missione.

L’acquisto online del ticket d’ingresso dà diritto a 1 antipasto tra le diverse proposte dei Salotti del Gusto, 1 flute bollicine Trentodoc Ferrari, 1 bottiglietta di acqua Surgiva, la possibilità di fruire degli spettacoli in programma dal maxischermo, con la traduzione a beneficio degli ospiti internazionali. Sempre online sarà possibile prenotare i posti a disposizione per gli Show Cooking e gli Eat Theatre più stuzzicanti.