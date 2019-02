GARDA TRENTINO * “ Bike Festival 2019 “: « Da venerdì 3 maggio a domenica 5 maggio al via ventiseiesima edizione che accoglie tutti gli appassionati del mondo bike »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Da venerdì 3 maggio a domenica 5 maggio (appena qualche giorno più avanti rispetto alle date tradizionali), Riva del Garda apre le porte alla ventiseiesima edizione dell’Fsa Bike Festival Garda Trentino per accogliere tutti gli appassionati del mondo bike. La stagione della mountain bike comincia proprio tra l’azzurro intenso del Lago di Garda e le cime delle Dolomiti di Brenta: il festival è un appuntamento fisso a livello nazionale e internazionale che coinvolge il mondo Mtb a 360°. Anche questa edizione si preannuncia imperdibile per i coinvolgenti momenti di agonismo, l’ampia area expo (più di 150 espositori e 300 brand rappresentati), i bike test, la presentazione delle ultime novità di settore e i tour del Garda Trentino. Espositori, atleti e appassionati delle ruote grasse tornano con entusiasmo nel territorio in cui si respirano amore per le due ruote e natura a pieni polmoni.

*

LE GARE

Numerose le competizioni in programma in questa tre giorni dedicata al mondo Mtb, a cui possono aderire partecipanti di ogni livello. L’evento agonistico clou dell’FSA Bike Festival Garda Trentino è la Rocky Mountain Bike Marathon. La gara, che percorre i tracciati più belli del Garda Trentino, punta a raggiungere la partecipazione di oltre 2.500 atleti. Quattro diverse distanze: la Ronda Facile con 28 km e 700 metri di dislivello per i principianti mentre la Ronda Grande e la Ronda Piccola rappresentano un piacevole mix di adrenaliniche discese e impegnative salite. I più esperti potranno mettersi alla prova nella Ronda Estrema con 91 km e 4.000 metri di dislivello. La partenza è prevista sabato mattina, alle 7.30 da Riva del Garda.

Dopo il successo dello scorso anno si rinnova anche l’appuntamento con la Scott Enduro Series che propone percorsi impegnativi e stimolanti: la partenza e l’arrivo sono confermati nel centro di Arco il 5 maggio.

Spazio anche per i più giovani durante il consueto appuntamento con lo Scott Junior Trophy. Una divertente novità sarà invece la Ghost Recon Ride, con entusiasmanti testa a testa tra biker sui percorsi del Lago di Ledro.