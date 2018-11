FUNIVIE MADONNA DI CAMPIGLIO (TN) * STAGIONE INVERNALE 2018: ” IL 24 e 25 novembre Aperti i rifugi Stoppani, Graffer e Boch E LE PISTE Graffer E Corna Rossa “

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Con sabato 24 novembre inizia la stagione dello sci a Madonna di Campiglio. Saranno in funzione gli impianti della zona Grosté, la parte più alta del comprensorio sciistico, che grazie ai 25/35 cm di neve naturale caduta nei giorni scorsi, sommati ad una buona quantità di neve programmata, saranno in grado di garantire un’ottima sciabilità per la prima sciata della stagione 2018-2019.

Con orario continuato 08:30-16:30, saranno in esercizio i due tronchi della cabinovia Grostè, le seggiovie ad agganciamento automatico Grostè Express 6 posti e la seggiovie Rododendro Express 4 posti.

Complici le basse temperature di questi ultimi giorni, i nostri snowmakers sono stati in grado di produrre una buona quantità di neve e ora possiamo confermare l’apertura delle piste Graffer (n°60) e Corna Rossa (n°61) per un totale di 7 km di piste aperte con 700 metri di dislivello, oltre alla parte alta dell’Ursus Snowpark allestito con alcune strutture. Il rientro a valle è previsto con il primo tronco della cabinovia Grostè. Aperti i rifugi Stoppani, Graffer e Boch.

Il prezzo dello skipass giornaliero sarà promozionale: 30 Euro per gli Adulti, 25 Euro per gli Junior e 15 Euro per Bambini fino a 8 anni. Le biglietterie aperte saranno quelle del Grosté con orario continuato dalle 08:00 alle 17:00 e 5 Laghi con orario continuato dalle 08:00 alle 17:30.

Gli impianti di Madonna di Campiglio rimarranno aperti per il solo week end 24 e 25 novembre 2018, per riaprire in modo continuativo da sabato 1 dicembre 2018.