funivie Madonna di Campiglio (tn) * stagione invernale 2018-2019: ” aperti Gli impianti sabato 24 e domenica 25 novembre “

Con sabato 24 novembre inizia la stagione invernale dello sci a Madonna di Campiglio. Come da tradizione ormai consolidata, saranno in funzione gli impianti della zona Grosté, la parte più alta del comprensorio sciistico, grazie ai 25/35 cm di neve naturale caduta in queste ore che si sommano alla buona quantità di neve programmata preparata nei giorni scorsi, il tutto per garantire un’ottima sciabilità già dall’ultimo week end di novembre.

Con orario continuato 08:30-16:30, saranno in esercizio i due tronchi della telecabina Grosté e la seggiovia 6 posti ad agganciamento automatico Grosté Express. La situazione è in continua evoluzione, la produzione di neve programmata infatti non si ferma, nelle prossime ore la lista definitiva degli impianti aperti potrebbe arricchirsi di importanti novità. L’elenco definitivo e completo degli impianti e delle piste aperte verrà comunicato nei prossimi giorni.

Il prezzo dello skipass giornaliero sarà promozionale: 30 Euro per gli Adulti, 25 Euro per gli Junior e 15 Euro per Bambini fino a 8 anni. Le biglietterie aperte saranno quelle del Grosté con orario continuato dalle 08:00 alle 17:00 e 5 Laghi con orario continuato dalle 08:00 alle 17:30.

Gli impianti di Madonna di Campiglio rimarranno aperti sabato 24 e domenica 25 novembre 2018, per riaprire in modo continuativo da sabato 1 dicembre 2018.