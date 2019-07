Funivie Folgarida Marilleva * bilancio 2018: « Utile netto A 3.465 MLN (+12,06% rispetto all’esercizio precedente), Ricavi vendite A 30.399 MLN »

Il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato il Progetto di Bilancio Separato ed il Progetto di Bilancio Consolidato del Gruppo chiusi al 30 aprile 2019, redatti in conformità agli /nternational Financial Reporting Standards (IFRS) adottati dall’Unione Europea.

Si sintetizzano di seguito i principali risultati

Progetto di Bilancio Separato di Funivie Folgarida Marilleva S.p.A. chiuso al 30 aprile 2019

Ricavi delle vendite e delle prestazioni. Euro 30.399.108 (+ 5,28% rispetto all’esercizio precedente). e Margine Operativo Lordo (Ebitda): Euro 10.218.711 (- 11,56% rispetto all’esercizio precedente).

Risultato Operativo (Ebit): Euro 4.012.763 (- 26,22% rispetto all’esercizio precedente) e Utile netto dell’esercizio: Euro 3.465.172 (+ 12,06% rispetto all’esercizio precedente) e Totale Passaggi impianti: n. 11.302.330 (+ 1,46% rispetto all’esercizio precedente) e Totale Primi Ingressi giornalieri n. 1.203.741 (+ 1,99% rispetto all’esercizio precedente).

Nell’ultimo esercizio, i ricavi dell’attività caratteristica presentano un incremento importante rispetto all’esercizio chiuso al 30 aprile 2018, che porta a registrare il miglior fatturato di sempre.

La marginalità è stata influenzata dal maggior costo del lavoro (per il rinnovo del contratto aziendale), dell’energia elettrica (necessaria per garantire l’innevamento programmato delle piste in una stagione con precipitazioni nevose decisamente ridotte), delle importanti manutenzioni straordinarie sugli immobili e sugli impianti societari e dei costi di interscambio nel consorzio Skirama (totale costi + 2,599 Milioni di Euro rispetto all’anno precedente).

Anche la Posizione Finanziaria Netta (25,125 Milioni di Euro) presenta un miglioramento sostanziale, con una riduzione di 3,5 Milioni di Euro rispetto al 30 aprile 2018.

Progetto di Bilancio Consolidato del Gruppo chiuso al 30 aprile 2019 e Ricavi delle vendite e delle prestazioni. Euro 30.585.526 (+ 5,26% rispetto all’esercizio

precedente). e Margine Operativo Lordo (Ebitda): Euro 10.258.245 (- 12,28% rispetto all’esercizio precedente). e Risultato Operativo (Ebit): Euro 3.896.822 (- 28,19% rispetto all’esercizio precedente). e Utile netto dell’esercizio: Euro 3.344.025 (+ 9,00% rispetto all’esercizio precedente).

FUNIVIE FOLGARIDA MARILLEVA DOLOMITI DI BRENTA

VAL DI SOLE VAL RENDENA

Gli importanti risultati registrati anche quest’anno sono frutto dell’impegno del nuovo Organo Amministrativo e di tutti i Collaboratori, che si sono fortemente impegnati nel rilancio della Società, portando avanti positivamente il nuovo progetto industriale avviato nell’autunno 2017.

Il Consiglio di Amministrazione ha preso atto che in data 17 luglio 2019 è stato sottoscritto l’atto di fusione fra Valli di Sole Peio e Rabbi S.p.A. (in liquidazione) e Sviluppo Aree Sciistiche S.p.A., con l’incorporazione della prima nella seconda.

Conseguentemente si è semplificata la catena Societaria del Gruppo, con la partecipazione diretta di Sviluppo Aree Sciistiche S.p.A. in Funivie Folgarida Marilleva S.p.A. con una partecipazione pari al 46,89%.

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all’Assemblea ordinaria – che sarà convocata per il giorno 27 agosto 2019 ore 9.30, in prima convocazione, ed il giorno venerdì 6 settembre 2019 ore 9.30, in seconda convocazione – di destinare l’utile d’esercizio a riserva.

Funivie Folgarida Marilleva S.p.A. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. Ing. Sergio Collini