ministro Fraccaro * Maltempo: ” Il Governo è al fianco del Trentino-Alto Adige per fronteggiare insieme l’emergenza “

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Maltempo, Fraccaro: Governo vicino ai trentini, stop imposte e mutui aziende. “Il Governo è al fianco del Trentino-Alto Adige per fronteggiare insieme l’emergenza provocata dall’ondata straordinaria di maltempo. Abbiamo già stanziato 53 milioni di euro da destinare ai territori colpiti. Si tratta del primo passo per consentire gli interventi emergenziali. Nuove risorse verranno erogate nel più breve tempo possibile e, soprattutto, c’è l’impegno del Governo di sospendere imposte e contributi in via straordinaria per le imprese. Noi siamo vicini alle comunità trentine flagellate dal maltempo con atti concreti”.

Lo dichiara il ministro per i Rapporti con il Parlamento e la Democrazia Diretta, Riccardo Fraccaro, che aggiunge: “Bisogna aiutare i cittadini a tornare alla normalità il prima possibile e rilanciare le attività produttive. Per questo, vogliamo stoppare le tasse alle imprese attivandoci anche con gli istituti bancari per la sospensione dei mutui”. “Come M5S – conclude Fraccaro – destineremo poi i 2 milioni di euro frutto del taglio degli stipendi dei nostri parlamentari ad un fondo della Protezione Civile. È un atto concreto di vicinanza ai cittadini e un’ulteriore risposta all’emergenza che ha colpito il Paese. La Val di Sole – conclude Fraccaro – può contare su tutto l’aiuto possibile da parte del Governo e del M5S”.