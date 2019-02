fondazione castelpergine * acquisto immobile: « la pat rinuncia al diritto di prelazione sul complesso, in corso l’intavolazione finale »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





La Provincia autonoma di Trento ha dato comunicazione di rinuncia al diritto di prelazione sul complesso castellare perginese e si chiude così, con la sua intavolazione (che è in corso), la prima lunga fase di acquisto del primo bene storico di comunità del Trentino.

La seconda fase prevede l’acquisizione della società di gestione del castello, che deve appartenere per la totalità delle quote alla Fondazione e non può quindi essere delegata a terzi, pena la revoca del finanziamento provinciale. La terza fase, che chiude l’iter di acquisizione entro il mese di febbraio, consiste nella predisposizione della documentazione finalizzata alla richiesta di erogazione del contributo provinciale concesso nel mese di agosto 2018.

Proseguono nel frattempo alacremente sia i lavori di ricognizione dei beni artistici presenti, in contatto con la Soprintendenza per i Beni Culturali della Provincia autonoma di Trento, che quelli di pulizia generale delle pertinenze e delle aree esterne, a cura di un gruppo di Amici della Fondazione che si sono messi a disposizione volontariamente, coordinati da Silvio Casagrande e Carmelo Anderle.

Altri amici del Castello che abbiano del tempo libero da mettere a disposizione sono invitati a rivolgersi a costoro. Si sta anche provvedendo alla pulizia del bosco parzialmente devastato dalla disastrosa perturbazione della fine di ottobre 2018. Partiranno a breve i lavori di sostituzione delle attrezzature obsolete, innovazione e riorganizzazione delle cucine e si sta procedendo con la selezione dello staff che dall’11 aprile sarà pronto ad accogliere gli ospiti, che già numerosi stanno cominciando a prenotare stanze, cene, matrimoni, banchetti e comunioni.

Tra le tante richieste giunte in queste settimane, segnaliamo alla vostra curiosità tre grandi raduni di auto d’epoca che a giugno, luglio e settembre per alcuni giorni si incontreranno al castello provenienti dalla Germania, una coppia di sposi americani che, conosciutisi al castello, torneranno con amici e parenti per festeggiare i 50 anni di matrimonio, gli ex studenti di una nota università tedesca che faranno al castello il loro raduno, un gruppo di amici motociclisti che da 10 anni si in-contrano al castello per stare insieme alcuni giorni.

Prossimi appuntamenti l’8, il 9 e il 10 aprile per tre giorni di cena gratuita riservata ai primi 120 soci della Fondazione che si iscriveranno mandando una mail a info@castelpergine.it; il 13 aprile grande festa di apertura; il 5 maggio inaugurazione della mostra annuale di scultura.

Fondazione Castelpergine Onlus

Il Consiglio di Amministrazione

(Foto di: Simone D.)