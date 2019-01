FININT INVESTMENTS SGR * FONDO STRATEGICO 2018: « NEL COMPARTO DI TRENTO INVESTIMENTI PER 98,25 MLN, DI CUI 83,25 TRAMITE LA SOTTOSCRIZIONE DI 22 MINIBOND »

I risultati ottenuti nel 2018 dal Fondo Strategico Trentino – Alto Adige gestito da Finint Investments Sgr: oltre 36 milioni per le imprese locali di cui 21,6 milioni sottoscritti in minibond e 14,9 milioni per finanziare le imprese attraverso le convenzioni bancarie.

Il comparto di Trento ad oggi ha eseguito investimenti per 98,25 milioni di euro di cui 83,25 attraverso la sottoscrizione di 22 minibond emessi da 19 diverse imprese e 3 convenzioni bancarie per 15 milioni di euro.

Il comparto di Bolzano ad oggi ha eseguito investimenti per 77,8 milioni di euro di cui 62,8 attraverso la sottoscrizione di minibond emessi da 16 diverse imprese e 2 obbligazioni bancarie subordinate oltre a 3 convenzioni bancarie per 15 milioni di euro.

A livello complessivo l’indotto generato dalle convenzioni bancarie, sia di Trento che di Bolzano, ha permesso il finanziamento di 292 imprese del territorio per un controvalore finanziato di circa 54 milioni di euro.

Nel corso dell’ultimo anno sono state sottoscritti 6 differenti prestiti obbligazionari, 4 relativi ad imprese della Provincia Autonoma di Bolzano per un controvalore di 13,6 milioni e 2 relativi ad imprese della Provincia Autonoma di Trento per un controvalore di 8 milioni. Le 6 imprese emittenti hanno generato un volume d’affari nel 2017 pari a 190 milioni di euro ed hanno impiegato 500 collaboratori.