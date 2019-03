federcoop * Cassa Rurale di Trento: « al via gli incontri sul territorio Dal 25 marzo al 18 aprile »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:





Cassa Rurale di Trento: al via gli incontri sul territorio. Dal 25 marzo al 18 aprile nove incontri indirizzati ai soci della banca del capoluogo. Occasione di incontro e di confronto in previsione dell’assemblea annuale di maggio.

Prendono il via, oggi, lunedì 25 marzo per concludersi il 18 aprile gli incontri sul territorio della Cassa Rurale di Trento riservati ai soci ma anche ai clienti e alle associazioni.

Un calendario tradizionale di appuntamenti che, da molti anni, rappresenta un’anteprima all’assemblea generale in programma nel mese di maggio.

Nove date per altrettante serate (tutte con inizio alle ore 20.15) in nove località servite nella quotidianità dalla rete di filiali dell’istituto di credito cooperativo guidato dal presidente Giorgio Fracalossi e dal direttore generale Giorgio Bagozzi.

“Effettivamente si tratta di una occasione per anticipare numeri e argomenti che verranno presentati e trattati con maggiore dettaglio nell’assemblea annuale – viene spiegato – Riteniamo molto importanti questi momenti perché offrono la possibilità di un confronto tra vertici e base sociale in un contesto, come dire, più familiare, più locale e quindi maggiormente favorevole per esprimere osservazioni, richieste, suggerimenti per migliorare il nostro servizio quotidiano all’interno di quella determinata area operativa”.

L’operazione ascolto, tradotta da alcuni in co-operazione ascolto per sottolineare la natura cooperativa della Cassa Rurale banca della comunità locale, inizia lunedì 25 marzo a Mattarello alla Sala Polifuzionale A. Perini di via Poli.

Di seguito il calendario con gli altri otto appuntamenti.

Martedì 26 marzo a Meano al Teatro Comunale in via delle Sugarine 22.

Mercoledì 27 marzo a Cognola alla Sala della Circoscrizione in Piazza dell’Argentario 2.

Giovedì 28 marzo a Gardolo al Teatro Gigi Cona di via Soprassasso 1.

Venerdì 29 marzo a Sopramonte al Teatro Parrocchiale in piazza Don Pedrolli 4.

Lunedì 1° aprile ad Aldeno al Teatro Comunale di Piazza Cesare Battisti 5.

Martedì 2 aprile a Villazzano al Teatro Comunale in via Umberto Giordano 6.

Venerdì 12 aprile a Trento al Teatro San Marco di via San Bernardino 8.

Giovedì 18 aprile a Povo alla sala Luigi Stringa – Fondazione Bruno Kessler via Sommarive 18.