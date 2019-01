federcoop – assomela * Produzione mele 2018/2019: « Ad inizio dicembre raccolto leggermente superiore a quanto stimato in agosto (2.264.081 contro 2.199.526) »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Produzione di mele e situazione di mercato per la stagione 2018-2019. Assomela ha analizzato i dati di produzione definitivi e l'andamento del mercato nella prima parte della stagione.

La produzione

Ad inizio dicembre la produzione è ormai definitiva, il raccolto consuntivo è leggermente superiore a quanto stimato in agosto (2.264.081 contro 2.199.526), ma la quantità di mele a disposizione per il mercato fresco si ferma a 1.954.736 tonnellate, cifra inferiore alla media degli anni precedenti.

Si ritorna dunque ad una produzione regolare

per l’Italia, dopo quella anomala dello scorso anno, con una quota destinata alla trasformazione di circa il 14% (invece del fisiologico 10-12%), dal momento che alcune aree sono state colpite da forti grandinate o dagli effetti della siccità.

Dal punto di vista regionale, l’Alto Adige fa registrare una produzione inferiore alla media, mentre per il Trentino il raccolto è particolarmente importante. Cresce in maniera evidente la produzione del Piemonte, dove i meleti hanno sostituito negli ultimi anni impianti di kiwi e drupacee.

Dal punto di vista varietale si registra un calo o una stabilità delle varietà tradizionali (Golden e Fuji), ed un aumento deciso delle nuove varietà che sfiorano le 150.000 tonnellate.

In generale, la qualità dei frutti in termini di gusto, calibro e colorazione è molto buona.

La produzione europea, fermo restando “l’incognita Polonia”, per la quale risulta molto difficile avere a disposizione dati certi, dovrebbe essere di poco superiore alle 13 milioni di ton. I dati definitivi saranno comunicati da Wapa a febbraio congiuntamente a quelli di previsione per i paesi dell’Emisfero Sud.

Le giacenze

Al 1° gennaio 2019 le giacenze di mele in Italia ammontavano a 1.328.850 tonnellate, in linea con la media delle annate precedenti, con un decumulo regolare che porta le vendite ad un totale dall’inizio della stagione di 625.886 ton. Si evidenzia anche in questa annata un buon trend delle varietà più recenti, mentre le varietà più tradizionali incontrano più difficoltà a mantenere le tradizionali quote di mercato.

Tendenze e prospettive.

Fin dall’inizio della stagione, l’annuncio di una produzione tra le più alte di sempre ha condizionato le quotazioni, con la presenza di mele polacche nel mercato europeo ad un costo decisamente competitivo.

Le vendite sono state abbastanza regolari, ma i prezzi hanno risentito di una offerta elevata non solo in Italia, ma anche all’estero, dove la competizione degli altri produttori europei si fa sentire.

In Italia, che piò vantare una produzione di qualità e una ampia gamma di varietà, sarebbero opportune almeno due azioni: privilegiare l’acquisto di prodotto di origine nazionale e negoziare con più convinzione l’apertura di nuovi mercati, in particolare con una azione più convinta da parte delle autorità ministeriali – cosa che i produttori di mele, così come altri, ripetono inascoltati ormai da anni. Dalla chiusura del mercato russo nessun nuovo mercato è stato aperto alle mele italiane ed i mercati nordafricani, diventati negli anni fondamentali, presentano, per varie ragioni, condizioni difficili che impediscono il raggiungimento dei volumi storici. Sebbene gli operatori abbiano lavorato con impegno alla creazione di nuovi sbocchi commerciali – vedi Vietnam, Taiwan e Thailandia – tutto è ancora fermo senza destare particolare preoccupazione da parte delle autorità competenti.

Il settore resta peraltro abbastanza fiducioso, sia per un quadro produttivo nazionale migliore rispetto ad altri paesi, sia per una qualità del prodotto italiano soddisfacente, che unitamente alla professionalità delle organizzazioni di produttori aiuterà ad affrontare i mesi venire.

Assomela s.c. è il Consorzio delle Organizzazioni di Produttori di mele italiani che rappresenta l’80% della produzione melicola nazionale, a cui si associano le Op Vog (Marlene), Vip, Vog Products e il Consorzio From della Provincia di Bolzano, Melinda, “la Trentina” e Mezzacorona della Provincia di Trento, Nord Est della Regione Veneto, Melapiù della Regione Emilia Romagna, Rivoira e Lagnasco della Regione Piemonte, Friulfruct del Friuli Venezia Giulia e Melavì della Regione Lombardia.

