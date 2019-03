FBK * “ Bruno Kessler Lecture 2019 “: « Davide Dattoli presente all’evento in programma martedì 19 marzo a trento »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:





Davide Dattoli, 28 anni, recentemente entrato nella lista Forbes dei trenta imprenditori europei “under 30” più influenti nel campo della tecnologia, sarà il protagonista della Bruno Kessler Lecture 2019, in programma martedì 19 marzo alle 11.00 presso l’Auditorium S. Chiara di Trento.

Nell’anno dedicato ai giovani, la Fondazione Bruno Kessler ha invitato l’imprenditore italiano a parlare della propria esperienza che lo ha portato a fondare Talent Garden, la più grande piattaforma fisica in Europa di networking e formazione per l’innovazione digitale.

All’incontro dal titolo “Dove fioriscono i talenti?” interverranno il presidente della Fondazione Bruno Kessler Francesco Profumo e il rettore dell’Università di Trento Paolo Collini. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti, con priorità per le iscrizioni effettuate su Eventbrite.

La Bruno Kessler Lecture è l’evento annuale della Fbk dedicato anche a un pubblico di non specialisti su grandi temi di attualità. Nelle precedenti edizioni sono stati relatori: Michael Spence, professore alla New York University e premio Nobel 2001 per l’Economia; Jared Diamond, premio Pulitzer per la saggistica nel 2008 con “Armi, acciaio e malattie”; il matematico inglese Marcus du Sautoy, Faraday Prize; Heiner Bielefeldt, Special Rapporteur alle Nazioni Unite; Roberto Viola, direttore generale DG Communications Networks, Content and Technology della Commissione Europea e il giornalista, scrittore e divulgatore scientifico italiano Piero Angela.