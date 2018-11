Fassino * tav: Dalla ministra francese parole chiare, ” i trattati internazionali vanno rispettati “

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Fassino: “Dalla ministra francese parole chiare: non si può bloccare la Tav”. “Nonostante il Ministro Toninelli cerchi di imbrogliare le carte, la ministra francese dei trasporti Borne ha usato parole che non consentono equivoci: “i trattati internazionali vanno rispettati e non si devono perdere i finanziamenti europei”.

Il che vuol dire che la Tav si deve fare – come prevedono i Trattati internazionali – e che per non perdere i finanziamenti europei i bandi per far partire i cantieri devono essere indetti.”

Lo ha dichiarato Piero Fassino che ha aggiunto “non c’è più tempo per trucchi e giochi di prestigio. E tempo di decidere, come ha chiesto con una manifestazione imponente la gente di Torino”.