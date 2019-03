FASSINO (pd) * INFRASTRUTTURE: « PASSANTE DI BOLOGNA, FINALMENTE SI PARTE »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:





Fassino. Infrastrutture: Passante di Bologna, finalmente si parte. “L’incontro del Presidente Bonaccini con il Ministro Toninelli ha sbloccato finalmente il Passante di Bologna e la Sassuolo-Campogalliano, riconoscendo la validità dei progetti proposti dalla Regione.

È un successo della mobilitazione di Regione, Enti Locali, forze economiche e sindacali, società civile, che in modo solidale e compatto si sono battute per ottenere due opere preziose per lo sviluppo e il lavoro. Adesso si tratta di non frapporre tempo e far partire la realizzazione delle opere nei tempi più brevi. Contestualmente deve proseguire l’impegno per giungere a scelte operative su opere altrettanto importanti, come la Cispadana”.

Lo ha dichiarato Piero Fassino, deputato Pd della circoscrizione Modena-Ferrara.