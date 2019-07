FACILE.IT * CANI E GATTI: « SECONDO L’INDAGINE DI MUP RESEARCH E NORSTAT 1,7 MILIONI DI ITALIANI LI HANNO ASSICURATI NEL 2018 »

secondo l’indagine commissionata da Facile.it a mUp Research e Norstat, sono stati più di 1,7 milioni i proprietari che, nel corso dello scorso anno, hanno scelto di tutelare il proprio animale domestico con una polizza dedicata.

I costi annuali, per la sola copertura contro i danni a terzi, partono dai 45 euro per i gatti e dai 65 euro per i cani, mentre per la polizza veterinaria – che rimborsa le spese legate a cure e interventi – i premi superano i 100 euro, ma in questo caso sono spesso i gatti a costare di più.

Sul prezzo incidono anche l’età e la razza dell’animale; costi e franchigie potrebbero quindi aumentare o, peggio, l’animale potrebbe non essere assicurabile se non rientra nei parametri fissati dalla compagnia assicurativa.

