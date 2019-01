everness * FestivalNatale Rovereto: « Ago Carollo & Friends XMas Unplugged, Big City XMas Karaoke – Final e Arriva la Befana, dal 4 al 6 gennaio »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Ago Carollo & Friends XMas Unplugged. A partire da domani venerdì 4 gennaio la città di Rovereto ospiterà l’ultimo weekend di eventi del FestivalNatale.

Ago Carollo & Friends XMas Unplugged è il primo di questi e si svolgerà venerdì 4 gennaio alle ore 17.00 in Merry Square/piazza Rosmini a Rovereto. Sarà una performance acustica delle migliori canzoni di Natale e delle hit dell’artista trentino, che ha duettato anche con Miguel Bosè e ha ricevuto una Nomination ai Grammy Awards, come “Tell Me Where You Are”, “Fly Away”, “So True” ed altre, eseguite impeccabilmente con l’ausilio di pochi elementi: una chitarra e un microfono a sottolineare come la semplicità sia la vera maestra dell’arte.

Big City XMas Karaoke – Final

L’ultimo weekend di eventi del FestivalNatale prosegue sabato 5 gennaio con l’appuntamento finale della coinvolgente serata del Big City XMas Karaoke che ogni lunedì si è svolto in Togetherland/Piazza Chiesa. Sono invitati grandi e piccini a competere allegramente tra di loro sulle note delle canzoni preferite di ciascuno! Si terrà in Merry Square/Piazza Rosmini a Rovereto a partire dalle ore 17.00. Prenotazione delle canzoni a info@everness.com o direttamente sul posto.

Arriva la Befana!

L’evento di chiusura del FestivalNatale di domenica 6 gennaio è dedicato ai più piccoli: arriva la Befana! La Befana in persona arriverà con la sua scopa magica e porterà regalini a tutti i bambini bravi e a tutte le bambine brave. Un evento imperdibile! L’evento avrà luogo a partire dalle ore 17.00 in Merry Square/Piazza Rosmini a Rovereto.