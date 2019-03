enpa * “ #FridayForFuture “: « Appuntamento in piazza venerdì 15 marzo, il tempo per un cambio di rotta è agli sgoccioli »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:





Clima. #FridayForFuture, aderisce anche Enpa. Appuntamento in piazza venerdì 15 marzo: il tempo per un cambio di rotta è agli sgoccioli. Ci sarà anche l’Ente Nazionale Protezione Animali in piazza, venerdì 15 marzo, alla marcia per il clima, per il pianeta, per le generazioni future, per tutti gli esseri viventi.

«Aderiamo con convinzione, consapevoli che davvero il mondo è nelle mani dei giovanissimi, che rivendicano i loro diritti contro gli egoismi degli adulti, padri di un modello di società che ignora il senso del limite e che non sa più vedere né ascoltare la natura. Ma un Pianeta di ricambio non c’è, neppure per la politica, che seguita ad essere autoreferenziale e scollata dalla realtà, nonostante la violenza dei cambiamenti climatici e delle loro conseguenze. Madre Terra è stata ed ancora è consumata, sfruttata, rapinata delle sue risorse, come se queste fossero inesauribili. Siamo alla sesta estinzione di massa – spiega la consigliera nazionale di Enpa, Annamaria Procacci – l’unica causata da una specie, la nostra».

Insomma, il tempo è ormai agli sgoccioli: secondo l’Onu abbiamo solo 12 anni per frenare il riscaldamento globale sotto la soglia di 1,5 gradi e fermare così la corsa verso la catastrofe climatica. Intanto, la biodiversità scompare a un ritmo impressionante, decine e decine di miliardi di animali trattati come macchine vengono nascosti agli occhi del mondo negli allevamenti intensivi in attesa di divenire polpette, mentre un chilo di carne ne costa ben 18 in termini di emissioni di CO2.

«Qualche anno fa, alla vigilia del vertice di Parigi, la cosiddetta la Cop 21, inviammo alla Camera un dossier basato su incontrovertibili fonti internazionali, che documentava il rapporto tra consumo di carne ed emissioni di gas serra. Oggi – prosegue Procacci – nessuno può dire di non sapere».

Ognuno di noi può e deve fare la sua parte, cambiando il proprio stile di vita.