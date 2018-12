ELISABETTA GREGORACI A ‘ OGGI ‘: “NONOSTANTE LA SEPARAZIONE IO, BRIATORE E NOSTRO FIGLIO RESTIAMO UNA FAMIGLIA E PASSIAMO IL NATALE INSIEME “

«Passerò la sera della vigilia col papà di mio figlio esattamente come ho fatto l’anno passato. Ci saranno i miei cari e sua sorella: restiamo una famiglia, anche se io e Flavio abbiamo deciso di separarci. Fra noi c’è rispetto reciproco e con rispetto cresciamo il nostro bambino».

Parola di Elisabetta Gregoraci, che in un’intervista a Oggi dice: «Nathan Falco ha chiesto una felpa e quella avrà. È un bambino molto fortunato e io voglio che non perda il gusto di desiderare le cose… Mi dice sempre che sono una gran rompiscatole. Mi creda, saper aspettare qualcosa, non dare le cose per scontato, apprezzare ogni singola sorpresa che la vita gli fa: questo è ciò che insegno a mio figlio».

E sul suo prossimo impegno al cinema nel prossimo film di Mimmo Calopresti con Sergio Rubini rivela: «Quattro provini tostissimi e… sono riuscita a ottenere la parte… Al primo provino sono arrivata truccata, con la piega appena fatta. Lui mi ha guardata e mi ha detto con garbo che voleva un volto particolare. Senza filtri. La seconda volta mi sono presentata esattamente come mi ero svegliata: gli ho detto che sono una che studia tanto e che si impegna molto. Mi ha mandato la sceneggiatura e l’ho imparata. L’ho convinto».