Edoardo Raspelli * Canale 5 – Storie di Melaverde: « appuntamento NEL CUNEESE PER LA PECORA SAMBUCANA, DOMENICA 24 MARZO ALLE 11.20 »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:





Domenica 24 marzo alle 11.20 su Canale 5, per Le Storie di Melaverde ,Edoardo Raspelli tornerà tra le montagne del Piemonte, nel Cuneese, per conoscere la pecora sambucana. Un animale che qualche decina di anni fa era quasi scomparso, e che grazie alla passione e anche alla lungimiranza di un gruppo di allevatori è stato oggi recuperato. Un ovino dalle carni particolari, dolci, che rappresenta oggi un’ importante fonte di reddito per un territorio di montagna che altrimenti poco avrebbe potuto offrire ai suoi abitanti. Un piccolo paese suggestivo dove tutto gira intorno a questo ovino sambucano.

L’allevamento, la lana, il formaggio, la “tuma”, realizzato in un minuscolo caseificio casalingo da una signora. I salumi di pecora realizzati da alcuni giovani e poi il ristorante, dove assaggiare le squisite carni dell’ovino sambucano. Una storia da raccontare che arriva dal passato e che oggi è il motore per una crescente economia rurale che ha rivitalizzato un territorio ed ha permesso a tanti di rimanere in queste montagne.