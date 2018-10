‘ DOTTORI IN CORSIA – BAMBINO GESU ‘: DA DOMENICA 28 OTTOBRE SU RAI3 IN SECONDA SERATA E IN REPLICA OGNI VENERDÌ ALLE 15,20

Dopo il successo della serie “I ragazzi del Bambino Gesù” che ha seguito le storie di dieci ragazzi in cura nell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, le telecamere tornano nell’ospedale pediatrico più grande d’Europa per raccontare le sfide umane e professionali di medici e infermieri che ogni giorno salvano la vita di tanti bambini e ragazzi.

Da domenica 28 ottobre su Rai3 in seconda serata e in replica ogni venerdì alle 15,20 “Dottori in corsia- Ospedale Pediatrico Bambino Gesù”, docu-serie in dieci puntate ideata da Simona Ercolani e prodotta da Stand by me in collaborazione con Rai Fiction, torna con un nuovo ed intenso viaggio alla ricerca della guarigione, portando sul piccolo schermo storie di alta e media complessità medica per documentare dal vivo e dare spazio al miracolo quotidiano della medicina.