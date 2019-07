Direttivo Pro Loco Sardagna (tn) * ASSEMBLEA COSTITUTIVA: « obbiettivo valorizzare le peculiarità del sobborgo ai piedi del Monte Bondone »

Assemblea Costituente – Pro Loco Sardagna. Nella serata di lunedì, presso la sala del Consiglio Circoscrizionale di Sardagna, si è tenuta l’Assemblea Costituente della Pro Loco Sardagna. Numerosissimi i presenti che hanno hanno assistito con interesse all’espletamento delle formalità necessarie per dare vita all’ente.

E’ intervenuto per i saluti di rito il Presidente della Circoscrizione Alberto Pedrotti, che ha poi lasciato la parola a Ivo Povinelli, Direttore della Federazione Trentina Pro Loco e Loro Consorzi, che ha guidato i soci fondatori durante la serata ponendo particolare attenzione alla lettura e approvazione dello Statuto e alla nomina del primo Comitato Direttivo. Quest’ultimo, composto da dieci persone, rimarrà preliminarmente in carica per un anno.

Presente anche il Presidente della Federazione, Enrico Faes.

La neonata Pro Loco Sardagna va ad aggiungersi alle più di 180 già presenti sul territorio della Provincia di Trento e si pone come obbiettivo quello di valorizzare le peculiarità del sobborgo ai piedi del Monte Bondone e di collaborare in maniera sempre più stretta con le associazioni già presenti sul territorio.