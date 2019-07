In primis per il traffico di stupefacenti, gestito sia da gruppi di soggetti stranieri, in particolare dei Balcani1010 e africani1011, sia da connazionali. Nel mese di dicembre del 2018, a conclusione dell’operazione “Darknet”, la Polizia di Stato ha arrestato 5 soggetti italiani, per traffico di cocaina. Il gruppo si approvvigionava di droga dalla Spagna, commercializzandola poi attraverso il web. Gli acquirenti, dopo l’ordine, provvedevano al pagamento dello stu- pefacente mediante ricariche poste pay convertite in BitCoin.

Segnali di infiltrazioni mafiose, questa volta nel territorio di Bolzano, possono essere desunti da un’informazione interdittiva antimafia emessa dal Commissario del Governo di Bolzano nel corso del 2018. Il provvedimento ha rilevato alcune anomalie nella complessa composizione societaria di un’impresa operante nel settore delle energie rinnovabili, per la presenza di persone indagate per reati ostativi, nonché titolari di imprese operanti in altri contesti regionali e già destinatarie di interdittive antimafia per la vicinanza ad ambienti della criminalità organizzata.

Come per la provincia di Trento, anche il territorio di Bolzano esprime un’operatività di gruppi criminali impegnati nel traffico internazionale di sostanze stupefacenti. Due distinti gruppi criminali sono stato al centro del- l’indagine “Alba Bianca” 1012, condotta dalla Guardia di finanza di Trento. I militari, il 10 settembre 2018, hanno arrestato 20 soggetti italiani e stranieri (di origine albanese, kosovara, pakistana, e tedesca), stabilmente radicati nella provincia di Bolzano ed in Baviera, i quali si approvvigionavano di carichi di marjuana dalla rotta “Alba- nia-Germania-Italia”, e di partite di cocaina ed eroina dal canale “Olanda-Germania-Italia”. Successivamente lo stupefacente veniva inviato in altre parti dell’Italia, occultato in vani e doppifondi appositamente ricavati in dei veicoli.