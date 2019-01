DENIS PAOLI (LEGA) * SCIOPERO Cisl medici: « Il Sindacato ci ripensi e cerchi un dialogo per il bene della comunità »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Sciopero medici. Paoli (Lega): “Cisl medici pensi a tutelare medici e pazienti”. “Spero che il sindacato Cisl dei medici ci ripensi nello svolgere uno sciopero aziendale dei medici di famiglia e delle guardie mediche per il 31 gennaio e il primo febbraio 2019, con 48 ore di chiusura totale degli ambulatori medici. Da parte mia totale disponibilità al dialogo perché ho a cuore la salute dei cittadini e di chi si prodiga per garantire loro un servizio di alta qualità.

Tutti conoscono bene le battaglie che la Lega in Trentino ha condotto in ambito sanitario, battaglie che dovrebbero essere apprezzate da parte dei sindacati. Il Sindacato ci ripensi e cerchi un dialogo per il bene della comunità”.

È questo quanto dichiarato dal Consigliere provinciale della Lega Trentino Denis Paoli.