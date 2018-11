DEGASPERI (M5S) * vigilanza privata in piazza Santa Maria: ” In Italia l’ordine pubblico è DI competenza di organismi e istituzioni ben definitI “

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





La strampalata vicenda della vigilanza privata garantita con i soldi pubblici in piazza Santa Maria mette in chiaro la confusione che inizia a regnare in Provincia, oltre al fatto che qualcuno ha letto troppi #fumetti.

In Italia la #sicurezza e l’ordine pubblico sono competenza di organismi e istituzioni ben definiti e da queste devono essere garantite. Non riuscire ad assicurarle e appaltarle ai privati è sintomo di forte debolezza.

L’operazione sottintende poi una sorta di raggiro dei #cittadini. È arcinoto che, anche volendo, le guardie private di fronte a qualsivoglia intemperanza non potrebbero fare altro che chiamare le Forze dell’Ordine.

Unica iniziativa rispettabile sarebbe stata quindi pretendere dal Ministro dell’Interno il potenziamento degli organici e dei mezzi per #Trento. Ma probabilmente per le richieste al Ministro si attenderà la sua prossima visita in Trentino. Per intanto accontentiamoci della sicurezza degli albi della Sergio Bonelli editore.