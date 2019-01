(leggi le altre news di Opinione) Degasperi e Marini * manovra governo m5s – lega: « in arrivo 7,8 mln per i comuni del Trentino per aprire i cantieri di manutenzione urbana » Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:



Trentino. M5S, Grazie alla manovra arrivano 7,8 mln per i Comuni. "Con la manovra del Governo M5s – Lega sono stati stanziati 7 milioni e 800mila euro per i Comuni della provincia di Trento con meno di 20mila abitanti. La norma, frutto del lavoro del ministro Fraccaro, consentirà di finanziare interventi per riqualificare strade, scuole ed edifici pubblici. Con il M5S al Governo la priorità è migliorare la qualità della vita dei cittadini con investimenti che garantiscono lavoro, sviluppo e sicurezza dei territori.". Lo affermano Filippo Degasperi e Alex Marini, consiglieri del gruppo M5S della Provincia Autonoma di Trento. "Grazie a questa norma 172 Comuni del Trentino avranno a disposizione 7,81 milioni per aprire cantieri di manutenzione urbana. Opere utili alla collettività che consentiranno di valorizzare il patrimonio pubblico. Questi fondi rappresentano un contributo preziosi per la vita sociale ed economica della nostra comunità – concludono – e ora vigileremo affinché vengano impiegati nel rispetto dei termini previsti e nel pieno interesse dei cittadini".

