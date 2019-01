Degasperi E Marini (m5s) * manovra di bilancio: « Finalmente meno tasse per i trentini, ma a qualcuno da fastidio »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Finalmente meno tasse per i trentini! ma a qualcuno da fastidio. Da anni, ad ogni tornata elettorale, sentiamo impegni e promesse dedicate alla riduzione di imposte e tasse che in Italia, finora a detta di tutti, hanno raggiunto livelli difficilmente sostenibili.

A leggere i commenti dedicati alla manovra di bilancio sembra che in Trentino si scopra oggi che la riduzione delle imposte si ottiene facendone pagare meno ai cittadini e alle imprese.

Ai macroeconomisti in erba qualcuno dovrebbe spiegare che i 70 milioni che mancheranno al bilancio della Provincia sono 70 milioni che rimangono invece nelle tasche delle famiglie e sui conti delle imprese trentine. Saranno loro, anziché i politici, a decidere come investirli.

Si poteva intervenire sul sistema fiscale in altro modo? Può darsi.

Di certo i cultori della beltà delle tasse ne erano talmente ammaliati da inventarne di nuove ad ogni Finanziaria e da obbligare i trentini a pagarne sempre di più. Le loro lagne attestano che finalmente la direzione è giusta e che le loro promesse elettorali sul fisco erano solo una presa in giro.

A chi finge di preoccuparsi per il calo di risorse a disposizione del presidente della Provincia e dei suoi assessori, ricordiamo che le entrate della Provincia sfiorano i 5 miliardi di euro, che dal 2017 stiamo beneficiando di 770 (settecentosettanta) milioni di gettiti arretrati e che giusto 6 mesi fa abbiamo votato un assestamento con oltre 200 milioni di maggior gettito.

Per gonfiare il tesoro provinciale, anziché spremere i contribuenti come limoni, si può anche lavorare per far crescere il sistema economico oppure per tagliare sprechi e privilegi (ricordiamo tra i tanti, i 96 milioni di anticipi sui vitalizi sposati dalla sinistra, dal centro e dalla destra, il buco nero della formazione professionale privata oltre a progetti sgangherati come la Translagorai).

Meno soldi in mano ai politici che si fanno belli con la ricchezza prodotta da altri e più soldi per famiglie e imprese, ovvero per chi lavora e fa andare avanti questo Paese, Trentino compreso.

Cons. prov. Filippo Degasperi

Cons. prov. Alex Marini