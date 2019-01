De Godenz (upt) – mozione * Olimpiadi invernali 2026: « si citi esplicitamente nella denominazione della candidatura italiana anche il riferimento alle “Dolomiti“ »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Riguarda la candidatura dell’Italia ad ospitare le Olimpiadi invernali del 2026 la prima mozione proposta dal consigliere provinciale dell’Upt, Pietro De Godenz. Come noto – ricorda il consigliere – le candidature ufficiali depositate in vista dell’assegnazione delle Olimpiadi invernali 2026, sono quelle della Svezia con Stoccolma e dell’Italia con Milano e Cortina d’Ampezzo.

A giudizio di De Godenz sarebbe opportuno citare esplicitamente nella denominazione della candidatura italiana anche il riferimento alle Dolomiti, nelle quali l’Unesco ha individuato un patrimonio naturale dell’umanità e per meglio rappresentare i territori coinvolti. Non solo la Lombardia e il Veneto, quindi, ma anche il Trentino-Alto Adige, dove le gare si svolgeranno.

Per questo il consigliere chiede al Consiglio di impegnare la Giunta provinciale a valutare l’importanza che la dicitura “Dolomiti”, aggiunta alla candidatura oggi presentata solo con il nome di Milano e Cortina potrebbe rappresentare – sia a favore della nostra Provincia (e Regione) che a favore dell’evento stesso – data l’eccellenza della nostra terra in riferimento agli sport invernali e all’organizzazione di eventi ad essi correlati.

Conseguentemente De Godenz sollecita l’esecutivo ad attivarsi “nella figura del Presidente e tramite l’assessorato competente in materia di artigianato, commercio, promozione, sport e turismo” presso tutte le istituzioni e riprendendo un confronto nel merito con i Presidenti di Veneto, Lombardia e Alto Adige, affinché la dicitura possa cambiare ovviamente sia in fase di candidatura che eventualmente in seguito ad assegnazione da “Olimpiadi Milano Cortina 2026” a “Olimpiadi Milano Cortina Dolomiti 2026”.