DE CARLO (FDI) * TERRORISMO BAS SÜDTIROL – ALTO ADIGE: « IL GOVERNO RIPORTI IN ITALIA GLI ATTIVISTI RIFUGIATI IN AUSTRIA »

Alto Adige, De Carlo (Fdi): governo riporti in italia terroristi rifugiati in Austria, bene Governo su doppia cittadinanza. “Facciamo appello al Governo italiano affinché dopo Cesare Battisti si concentri nel riportare in Italia anche i terroristi del Bas che hanno trovato rifugio in un’Austria che ha sempre avuto una tendenza molto ambigua rispetto al terrorismo”.

Così il deputato di Fratelli d’Italia Luca de Carlo nel corso di una interrogazione di Fratelli d’Italia al sottosegretario degli Esteri Guglielmo Picchi.

“Fratelli d’Italia – ha aggiunto De Carlo – esprime soddisfazione per le parole del Sottosegretario agli Esteri Guglielmo Picchi che ha confermato la contrarietà dell’Italia al progetto della doppia cittadinanza perché l’estensione della cittadinanza austriaca ai cittadini italiani di lingua tedesca e ladina – maggioranza assoluta prossima al 75% dell’intera popolazione in provincia di Bolzano – determinerebbe un unicum a livello internazionale, ossia una provincia italiana dotata di autonomia quasi integrale abitata da una popolazione con cittadinanza dello Stato confinante”.