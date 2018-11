de Bertoldi * manifestazioni tridentine del 3 e 4 novembre: ” queste giornate rappresentano pure l’Italianità di Trento e Trieste “

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Il Senatore di Fratelli d’Italia Andrea de Bertoldi ha partecipato alle manifestazioni tridentine del 3 e 4 novembre, che celebrano il completamento dell’unità nazionale ed il ruolo delle Forze Armate Italiane.

Il Senatore Trentino ha sottolineato l’importanza di queste giornate, che rappresentano pure l’Italianità di Trento e Trieste, e che identificano davvero trasversalmente il nostro Popolo, a differenza del 25 Aprile, che, nascendo da una guerra civile, non ha mai davvero unito e pacificato l’intero Paese.

Occorre quindi partire dai valori condivisi ed unificanti, ha proseguito il Senatore, per onorare realmente i nostri caduti e porre le basi di un’Europa dei Popoli e delle Nazioni Sovrane, che decidono democraticamente di delegare alla Ue alcuni poteri in un quadro federale e presidenziale.

Il Sovranismo, che impronterà il prossimo Parlamento Europeo, supererà quindi l’Europa dei tecnocrati e della Finanza, tanto Cara alle Sinistre , per rappresentare finalmente i veri sentimenti delle Nazioni europee.

In conclusione il Senatore de Bertoldi ha commentato con amarezza l’assenza della Politica locale dalle manifestazioni ufficiali del 3 e 4 novembre, se si eccettuano le cariche istituzionali, ricordando invece come soprattutto gli esponenti della Sinistra e degli Autonomisti trentini non si siano mai persi alcuna festa campestre o sagra paesana.