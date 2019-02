de Bertoldi (FdI) * Riforme: « su ddl per la riduzione del numero dei parlamentari non parteciperò al voto, Ignobile operazione demagogica per nascondere i fallimenti »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Riforme – de Bertoldi (FdI): su Ddl riduzione numero parlamentari non parteciperò al voto. Ignobile operazione demagogica per nascondere i fallimenti. “Per non prestarmi a questa ignobile demagogia e non condividendo un progetto che considero altamente pericoloso, al momento del voto uscirò dall’Aula”. Così il senatore di Fratelli d’Italia, Andrea de Bertoldi, nel corso del suo intervento in aula sul Ddl sulla riduzione del numero dei parlamentari.

“Questa maggioranza vuole far dimenticare la recessione, i suoi fallimenti ricorrendo alla demagogia pura e semplice. Nessuno può dirsi contrario alla riduzione del numero dei parlamentari, ma il disegno di legge che stiamo discutendo non garantisce alcun equilibrio. Attorno ad esso non c’è nulla, anzi il rischio concreto è quello di aggravare i problemi di funzionamento delle Commissioni, che già adesso registrano numerose difficoltà.

Questa proposta, invece, è l’ennesimo tassello di un sistema, quello della democrazia parlamentare, che si vuole demolire al fine di sostituirlo con la ‘democratura’ del web dove deputati e senatori potranno addirittura essere scelti a sorte. Con questa proposta semplicemente la maggioranza vuole dare in pasto al popolo misure demagogiche” conclude il senatore de Bertoldi.