De Bertoldi (FDI) * incontro con Ministro Ungherese Takacs: « le Autonomie Regionali possono trovare realizzazione in una Europa dei Popoli e delle Nazioni »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:





Budapest. Autonomie Regionali in Europa – de Bertoldi – Fdi: Comunità locali nel cuore di una nuova Unità Europea. “L’importanza di tutelare le minoranze e le Autonomie Regionali può trovare realizzazione in un’altra Europa, un Europa dei Popoli e delle Nazioni, che sappia definire i propri obiettivi muovendo dai Valori fondamentali della nostra tradizione politica e religiosa e dalle istanze dei territori mitteleuropei, invece che dipendere dai diktat centralisti dell’Alta Finanza internazionale o dai meri interessi franco tedeschi“ così il Senatore Andrea de Bertoldi, Segretario della Commissione Finanze e Tesoro, in visita con la delegazione parlamentare Italia – Ungheria al Ministro Ungherese per le Politiche Europee Szabolcs Takacs.

“ L‘Europa sarà quindi finalmente rinnovata nel solco del Sovranismo popolare tra Roma e Visegrád, cercando innanzitutto di capire chi siamo davvero, per diffondere i nostri valori comuni e difendere assieme la nostra civiltà e la nostra Cultura, ma pure le nostre minoranze etniche con le proprie storiche specificità. Visioni e prospettive per contrastare le migrazioni selvagge e difendere le nostre Identità, che ho condiviso con il Ministro Takacs del Governo Orban” ha concluso al termine del meeting il Senatore di Fratelli d’Italia.