de Bertoldi (fdi) * connessione 5G: « cittadini italiani inconsapevoli cavie per gli effetti dell’elettrosmog, sicurezza nazionale in pericolo per la tecnologia cinese »

Stop 5G – de Bertoldi-Fratelli d’Italia: moratoria 5G un’emergenza per la salute pubblica e la sicurezza nazionale. “ cittadini italiani inconsapevoli cavie per gli effetti dell’elettrosmog 5G, e sicurezza nazionale in pericolo per la tecnologia cinese. Senza alcuna sperimentazione scientifica vengono installate milioni di antenne, che inonderanno l’intero Paese di onde elettromagnetiche e che mettono a rischio la salute pubblica.

A ciò si aggiunge che, nonostante i richiami dei Servizi italiani ed americani , la nostra rete informativa diviene potenziale preda di una potenza internazionale” Così il Senatore Andrea de Bertoldi, Segretario della Commissione Finanze e Tesoro al meeting -stop 5G- a Vicovaro (Rm).

“ Il Ministro Di Maio ha ceduto alla rivoluzione 5G, ignorando i pericoli della popolazione e mettendo a rischio la sicurezza nazionale, pur di finanziare il reddito di cittadinanza e pagare le promesse elettorali. Auspico in un sussulto di dignità della Lega se vorrà davvero continuare a sostenere il -Prima gli Italiani-, non solo a parole ma pure nei fatti. A breve attiverò misure legislative per scongiurare il grave pericolo.” conclude il Senatore di Fratelli d’Italia Andrea de Bertoldi.